Ziyaret sırasında öğretmenlerle sohbet eden Vali Varol, okulun ihtiyaçları ve eğitimdeki öncelikli konular hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin aktardığı talepleri dikkatle dinleyen Varol, eğitimin toplumun kalkınmasındaki en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Vali Dr. Osman Varol, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin kişisel gelişiminde de önemli rol oynayan yol göstericiler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. İlim ve irfan ordusu dediğimiz siz değerli öğretmenlerimize, özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin ardından öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Varol, eğitim-öğretim döneminde başarılar dileyerek okuldan ayrıldı. Öğretmenler, Vali'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerinin dikkate alınmasının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Kaynak : PHA