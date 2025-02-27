MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı konuşmayla başlayan sürecin ardından, DEM Parti heyeti sabah saatlerinde üçüncü kez İmralı Adası’na giderek, Öcalan ile görüştü. Saat 17.00’de İstanbul’daki Elit World Otel’de yapılan basın açıklamasıyla Öcalan’ın mesajı kamuoyuna açıklandı.

Açıklamanın yapılacağı salon öncesinde yoğun kalabalıkla dolarken, heyet salona giriş yaptığında Abdullah Öcalan ile görüşme sırasında çekildiği belirtilen bir fotoğraf basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Öcalan’ın Çağrısı Dört Dilde Okundu

Öcalan’ın açıklamasının, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak dört dilde hazırlandığı belirtildi.

Türkçe metni DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan,

Kürtçe metni eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk okudu.

Öcalan’dan PKK’ya Açık Çağrı: ‘Silah Bırakın, Örgütü Feshedin’

DEM Parti heyeti tarafından okunan metinde, Öcalan’ın PKK’nın silahlı mücadelesinin sona ermesi gerektiği, örgütün varlığını sürdürmesinin anlamsız olduğu ve demokratik siyasetin öncelikli hale gelmesi gerektiği yönünde ifadeler yer aldı.

Metnin okunmasının ardından DEM Parti yetkilileri, açıklamanın siyasi sürece etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sırrı Süreyya Önder, açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti.

İmralı’dan Gelen Çağrının Tam Metni

Açıklamanın ardından Abdullah Öcalan’ın çağrısının tam metni basın mensuplarıyla paylaşıldı.

“PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır.

Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.”

Siyasi Süreç Nasıl İlerleyecek?

Öcalan’ın yaptığı bu çağrı, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu açıklamanın, örgüt içinde nasıl yankı bulacağı ve PKK’nın nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” vurgusuyla yaptığı çağrının ardından gelen bu açıklama, hükümet kanadında nasıl karşılanacak? Önümüzdeki süreçte siyasette atılacak adımlar, Öcalan’ın çağrısının sahadaki yansımaları açısından belirleyici olacak.

DEM Parti Heyetinin Önceki Ziyaretleri

DEM Parti heyeti, ilk İmralı ziyaretini 28 Aralık’ta, ikinci ziyaretini ise 22 Ocak’ta gerçekleştirmişti. Son ziyaret, heyetin genişletilmesiyle birlikte daha kapsamlı olarak planlandı.

Bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve hükümetin, muhalefet partilerinin konuya yaklaşımı, ilerleyen günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA