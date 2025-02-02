Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtalar tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyarmak için 'en etkili ilaç sandıkta' diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt veren İmamoğlu, "Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim." diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA