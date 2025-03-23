19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkmıştı.

'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu ile birlikte, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun başta olmak üzere bir çok kişi tutuklanmıştı.

Mali nitelikli soruştuma kapsamında İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklanmasına karar verilirken, terör soruşturması kapsamında ise Sulh Ceza Hakimliği, terörden tutuklama talebinin reddine karar verilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği; terör soruşturması kapsamında şüpheli isimlerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan 'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Söz konusu mahkeme kararı ardından İmamoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu 51 şüpheli, Çağlayan Adliyesi'ndeki sevk işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu ve beraberindekiler Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Hatırlanacağı gibi Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 21 Ocak 2025 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.