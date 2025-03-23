“Ortaya Saçılan Pisliklere Cevap Veremiyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ortaya çıkan yolsuzluk ve terör suçlamalarına karşı açıklama yapamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP, ortaya saçılan pisliklere cevap veremiyor. Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız? Ortaya dökülen bu pislikler bizi ve milletimizi değil, CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir.”

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte kullandığı “Sırtımdan hançerlendim” ifadesine atıfta bulunarak, CHP’nin içindeki güç mücadelelerine dikkat çekti.

“Muhalefet İnsanları Kutuplaştırmak İçin Her Şeyi Yapıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son günlerde insanları kutuplaştırmak adına her yolu denediğini ifade etti. Erdoğan, CHP’yi halkı kışkırtmak, adaleti baskı altına almaya çalışmak ve sokak terörü ile milli iradeyi etkilemeye çalışmakla suçladı.

“4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Sadece görevini yapan polislerimize saldırmaya, yargı mensuplarımıza gözdağı vermekten sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar her şeyi yapıyorlar.”

“Gazze’de Soykırım Yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara da değindi. İsrail’in sivilleri hedef aldığını ve Batılı ülkelerin bu duruma umursamazlık gösterdiğini belirtti.

“Siyonist Netanyahu yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'deki soykırımına yeniden başladı. Özellikle çocukları hedef alarak, kadınları katlederek oluk oluk masum kanı döküyor. Dünya, bu barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içindedir.”

“Bizim Belediyelerimiz Yolsuzluktan Yana Olmayacak”

Erdoğan, konuşmasında AK Parti belediyelerinin halkına hizmet edeceğini ve yolsuzluktan uzak duracağını belirtti.

“Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Hak, hakikat, helal, haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.”

“Siyasette Onur ve Güven Kolay Kazanılmayan Değerlerdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştirerek, parti içerisindeki iktidar mücadelesine atıfta bulundu.

“CHP Genel Başkanı Özel iradesine vurulan zincirleri kıramamış, vesayetten kendisini kurtaramamıştır. Siyasette onur, haysiyet, güven bir kez kaybedilirse bir daha yerine kolay kolay konulamayan erdemlerdir.”

“Bırakın Mahkemeler Türk Milleti Adına Karar Versin”

Erdoğan, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, yargı süreçlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye hukuk devletidir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Yüreğiniz yetiyorsa bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararını versin.”

Erdoğan, CHP’yi terör örgütleriyle iş birliği yapmak ve yolsuzluklara göz yummakla suçladı. Konuşmasında, yargı süreçlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve suç işleyenlerin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Kaynak : PHA