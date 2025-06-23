İletişim Başkanlığı, Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin kamuoyunda yürütülen manipülasyon kampanyalarına karşı hukuki süreci savundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Altaylı’nın yargılanma sürecine yönelik manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 106. maddesine göre “tehdit”in suç olduğu vurgulandı.

ALTAYLI’NIN İFADELERİ SUÇ UNSURU TAŞIYOR

Başkanlık, Altaylı’nın YouTube kanalında, “Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70’in buna karşı çıktığı” yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı… Boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı” ifadelerinin suç teşkil ettiğini belirtti. Bu sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açık bir tehdit içerdiği ve tarihî bir anekdot olarak sunulmasının manipülasyon olduğu ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ USULÜNE UYGUN YÜRÜTÜLDÜ

İletişim Başkanlığı, Altaylı’nın gözaltı ve yakalama sürecinin Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak yürütüldüğünü, usulsüzlük iddialarının ise dezenformasyon olduğunu vurguladı. Soruşturma makamlarının, Altaylı’nın ifadelerinin TCK’nın 310/2 ve 106/1 maddeleri kapsamında tehdit suçu oluşturduğu kanaatine vardığı belirtildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nin, Altaylı’nın ifadelerinin tehdit suçuna vücut verdiği, sözlerini ikrar ettiği ve fiziki delillerle desteklendiği gerekçesiyle tutuklama kararı verdiği aktarıldı. Hakimlik, cezanın alt ve üst sınırları ile kaçma şüphesini dikkate alarak bu kararı verdi.

Açıklamada, Türkiye’de yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüldüğü, adli makamların suç şüphesi durumunda hukuki çerçevede işlem yaptığı ifade edildi.

Tehdit suçunun “ifade özgürlüğü” olarak sunulmasının manipülasyon olduğu ve hukuk devletinde “hukukun üstünlüğü” ilkesinin herkesi bağladığı vurgulandı.