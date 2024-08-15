9 Eylül tarihinde okulların açılmasının duyurulmasının ardından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Başkanlığında Taşıma Komisyonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamaları ile imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına ait taşıma planlamalar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, okul binası yıkılmış olup yıl boyu taşıması devam edecek öğrenciler, okul binası onarımda olup, kısmi zamanda taşıması devam edecek okullara kayıtlı öğrencilerin taşınması ile konteyner kent yaşam alanında kalan öğrencilerin taşıma merkezlerine taşınması konusu ele alındı.

Kaynak : PHA