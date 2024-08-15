Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı. Türkiye'nin davetiyle dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oturuma katılmaması ise dikkat çekti. CHP Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ise konu ile ilgili;

‘Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek’ dedi. Başarır aynı zamanda ‘Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail’in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” dedi.

Başarır, Özel’in 16 Ağustos Cuma günü yapılacak TBMM Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı konusunda ise doktorların karar vereceğini belirterek, “Ona da katılmayı çok istiyor ama dediğim gibi doktorlar buna yarın karar verecek. Destek alarak da olsa gelmek istiyor ama doktorların vereceği bir karar. O yüzden buna doktorlara bırakıyoruz şimdilik. Kaza sonucu oluştu. Trafik kazası değil.” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak : PHA