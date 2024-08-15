Mücbir Sebep süresinin 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldığına dikkat çeken ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, gelinen noktada Adıyaman’ın ticari olarak ayağa kalkamadığını söyledi.

Torunoğlu; “Mücbir Sebep Hali Deprem döneminden bu yana uygulanan deprem bölgesindeki illerde hem sigorta primlerinin hem vergilerin ötelendiği bir durum. Tabi bu süreç daha önce de birkaç defa uzatıldı. O dönem Hazine ve Maliye Bakanımızla hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve hemşehrimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın beyle çeşitli görüşmelerimiz olmuştu. Talebimiz doğrultusunda bu süre 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Tabi geldiğimiz bu noktada şehrimiz halen ticari olarak ayağa kalkmış değil. Birçok esnafımız halen dükkânlarını açamamış durumda. Ayrıca yeni başlayacak bir meydan projemiz var. Bu proje kapsamındaki hak sahibi esnaflarımızın durumu da göz önünde bulundurularak bunların geçici çarşılara taşınması süreci ve işyerlerinin tekrardan inşası sürecinde yaşayacakları mağduriyetlerde göz önünde bulundurularak Mücbir Sebep süresinin uzatılmasını biz talep ediyoruz” dedi.

‘Geniş katılımlı basın toplantısı düzenleyeceğiz’

Mücbir sebep süresinin uzatılmasıyla ilgili Adıyaman’da Kahramanmaraş, Malatya, Antakya, Islahiye ve Nurdağı Oda Başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyeceklerini anımsatan Başkan Torunoğlu; “Bununla alakalı geçen haftalarda Hatay’da bir basın toplantımız vardı. Bu basın toplantısında hem Kahramanmaraş, Malatya, Antakya, Islahiye ve Nurdağı Oda Başkanlarımızla beraber bin basın açıklaması yaptık. Önümüzdeki haftada inşallah Adıyaman’da yeni basın toplantısı düzenleyeceğiz. Hem deprem bölgesindeki üyelerimizin problemlerini aktaracağız hem de mücbir sebep süresinin uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapacağız. Talebimiz odur ki depremin yaralarını sarıncaya kadar mücbir sebep süresinin bu bölgede uzatılması olacaktır. Çünkü halen depremin verdiği maddi ve manevi birçok kaybın içinden çıkamamış üyelerimiz var. Bununla alakalı mücbir sebep halinin mutlaka uzatılmasını talep ediyoruz”

‘Çarşı projesi Adıyaman’ın çehresini değiştirecektir’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelendirilen “Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi” ile ilgili konuşan Başkan Torunoğlu, projenin Adıyaman’ın çehresini değiştireceğini ancak esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi; ‘Kent meydanı projesiyle alakalı da geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımız Ömer Bulut’un katılımıyla birinci etap hak sahiplerinin bulunduğu bir toplantıya katıldık. Bu toplantıda hak sahipleri akıllarındaki tüm soruları bakan beye ilettiler. Tatmin oluncaya kadarda bizler de takipçisi olduk. Yaklaşık 8 saate yakın bir süre zarfında toplantı gerçekleştirmiştik. Birinci etap hak sahipleri dükkânlarının yeni yerini, boyutunu, ödeme şekilleri gibi kafasındaki birçok soru işaretini de aslında orada ortadan kaldırmış oldu. Kent meydanı projesiyle ilgili daha önce de açıklamalar yapmıştım. Adıyaman’ın geleceği olarak düşünüyoruz. Adıyaman’ın en azından 50 yıllık çarşı projesiyle beraber çarşı problemini ortadan kaldırmış olacağız. Tabi bunu yaparken de esnafı da mağdur etmememiz gerekiyor. Çarşıdaki esnaflarımızın her birinin birer depremzede olduğunu unutmamamız gerekiyor. Depremden sonra tadilatını yapmış, kira kontratlarını imzalamış bir şekilde işyerini açmış esnaflarımıza da bir kolaylık sağlanarak inşallah hem Adıyaman’ın çehresini değiştirecek hem yeni bir ticaret merkezi oluşturacak meydan projesi hayalimizde var. İnşallah bize de nasip olur bunu da gerçekleştirebiliriz’

Kaynak : PHA