MHP Adıyaman’dan “Terörsüz Türkiye” Vizyonuna Sahadan Güçlü Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuna destek vermek ve halkla birebir temas kurmak amacıyla sahaya indi. İl Başkanı Ali Önat’ın öncülüğünde düzenlenen ziyaretlerde, Adıyaman’ın merkeze bağlı köyleri tek tek dolaşıldı.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan’ın da eşlik ettiği saha çalışmaları kapsamında Artan, Çakmaklar, Kaşköy, Bozatlı ve Derinsu köylerine gidildi. Partililer, ziyaret ettikleri köylerde hem terörle mücadeledeki kararlılığı hem de partinin halkla iç içe yürüttüğü yerel siyaset anlayışını aktardı.

Ali Önat: “Bu milli bir görevdir, durmadan çalışacağız”

Köy ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, çalışmaların yalnızca siyasi bir faaliyet değil, aynı zamanda milli bir görev olduğunu vurguladı. “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği istikamette ilerliyoruz. Gitmedik köy, basmadık toprak, sıkılmadık el bırakmayacağız. Adıyaman’ın her köşesine ulaşarak vatandaşlarımızla birebir görüşecek, onların sesine kulak vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yerinde tespit, doğrudan temas: Sorunlar tek tek not alındı

Ziyaretlerde köy halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan MHP heyeti, özellikle tarım, hayvancılık, içme suyu ve yol gibi temel altyapı sorunları hakkında vatandaşlardan bilgi aldı. Köylülerin talepleri doğrudan dinlenerek not edildi, çözüm önerileri üzerine istişareler yapıldı.

İl Başkanı Ali Önat, dile getirilen sorunların MHP olarak takipçisi olacaklarını belirterek, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere gerekli raporlamaların yapılacağını söyledi.

Köylülerden MHP’ye olumlu tepki: “Sesimiz ilk defa duyuluyor”

Köy ziyaretlerinde vatandaşların Milliyetçi Hareket Partisi’ne gösterdiği ilgi dikkat çekti. Ziyaretler sırasında konuşan bazı köy sakinleri, yıllardır sorunlarının görmezden gelindiğini belirterek, ilk kez bu kadar samimi bir yaklaşımla karşılaştıklarını ifade etti.

Bir köy sakini, “Yıllardır sorunlarımızı dinleyen olmadı. Şimdi ise sesimiz duyuluyor, bizleri önemsiyorlar. Özellikle terörle mücadele konusundaki kararlı duruşlarını takdir ediyoruz,” diyerek MHP’ye olan desteklerini dile getirdi.

Seçim mesajı da verildi: “MHP sahada, halkın içinde”

MHP’nin köy ziyaretleri, yaklaşan seçimler öncesinde teşkilatın saha çalışmalarına verdiği önemin de bir göstergesi olarak yorumlandı. Parti yetkilileri, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve Adıyaman’ın dört bir yanındaki vatandaşlarla bağ kurmanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak : PHA