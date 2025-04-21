Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şenlikte, istasyon mantığıyla kurulan etkinlik alanlarında çocuklar istedikleri etkinliğe katılabilecek. Saat 10.00-19.00 arasında açık olacak etkinliklerde, her yaş grubuna hitap eden oyun ve üretim alanları yer alacak.

Boyamadan uçurtmaya, geleneksel oyunlardan kodlamaya

Şenlik kapsamında yüz boyama, afiş boyama ve Adıyaman’ın kültürel mirasına dair figürlerle süslenmiş boyama stantları çocukları bekliyor. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatıldığı alanda çuval yarışı, ip çekme, topaç çevirme, misket ve sek sek gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden canlanacak.

Bilim Merkezi iş birliğiyle yürütülecek Robotik Kodlama Atölyesi’nde ise LEGO ve mBot kitleriyle robotik uygulamalar yapılacak, çocuklar 3D gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimi yaşayacak. Bu atölye 9 yaş ve üzeri çocuklara yönelik kayıtlı seanslarla gerçekleşecek.

Sanat Atölyesi alanında parmak boyama, kolaj ve serbest resim çalışmalarına gönüllü eğitmenler rehberlik edecek. Workshop alanında ise bez çanta boyama, drama ve hikâye atölyeleri gün içinde belirli saatlerde çocuklarla buluşacak.

Uçurtmalar gökyüzüyle buluşacak

Uçurtma Atölyesi’nde çocuklar kendi uçurtmalarını yapacak, boyayacak ve etkinliğin sonunda hep birlikte gökyüzüne bırakacak. Şişme oyun parkı, palyaço grubu, balon şekillendirme ve mini şovlar da şenliğe renk katacak.

Alana kurulacak tadım standlarında ise pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı şekeri gibi geleneksel lezzetler çocuklara ikram edilecek.

Çocuk korosu sahne alacak

Etkinlikte ayrıca çocuk koroları sahne alacak, çocuk şarkıları eşliğinde miniklere müzik dolu anlar yaşatılacak. Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan bu kapsamlı programla 23 Nisan coşkusu, şehrin dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla büyük bir şölene dönüşecek.

Başkan Tutdere’den davet

Belediye olarak 6 Şubat depreminin derin izler bıraktığı Adıyaman’da, çocuklara unutamayacakları bir 23 Nisan şenliği hazırladıklarını belirten Başkan Tutdere, çocukları ve ailelerini şu sözlerle davet etti:

“Çocuklarımızın gülüşü, bu şehrin en güzel sesi. 23-24 Nisan’da Eğriçay Parkı’nda düzenleyeceğimiz bu rengarenk şenlikte, tüm çocuklarımızı ve ailelerini bir araya gelmeye, bayramı birlikte kutlamaya davet ediyorum. Gelin, 23 Nisan’ı oyunla, sanatla ve neşeyle hep birlikte yaşayalım.”

Kaynak : PHA