Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, Şube Müdürü Sinan Demir, öğrenciler e öğrenci velileri katıldı.

Hürriyet İlkokulunda düzenlenen kutlama programında öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirler okuyarak duygulu anlar yaşattı. Ardından sahnelenen çeşitli oyunlar ve etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Veliler ve öğretmenlerin de yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen en özel günlerden biri olduğu bir kez daha vurgulandı.

23 Nisan etkinlikleri Kahta’da hafta boyunca sürecek.

Her gün farklı bir okulda bayram coşkusu yaşanacak. İşte program:

22 Nisan Salı: Şehit Mehmet Özbek İlkokulu

23 Nisan Çarşamba: Yavuz Selim İlkokulu

24 Nisan Perşembe: Anaokullarının gösterileri Kahta Stadyumu’nda

25 Nisan Cuma: Dursun Erzincanlı konseriyle kutlamalar sona erecek

Kaynak : PHA