Uzun yıllardır Afganistan’da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, 2024 yılında da birçok yardım projesi gerçekleştirdi.

Ülkenin farklı şehirlerindeki yardım çalışmaları ile farklı birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek olundu.

Sel sonrası acil yardım

Mayıs ayında ülkede yaşanan selin ardından acil yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Baghlan ve Ghor şehirlerinde 24 bin 600 adet sıcak yemek dağıttı. Khost şehrindeki acil yardım çalışmaları kapsamında da sınır bölgesinde meydana gelen çatışmalar sonucu yerinden edilen 4 bin 600 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca, Bhaglan şehrinde sel felaketinden etkilenen 620 aileye kumanya paketi ulaştırıldı. Afganistan Pakistan sınır hattında yaşanan çatışmalardan dolayı evleri kullanılamaz hale gelen ailelere de 40 adet çadır dağıtıldı.

Gelir Temini projeleri ile destek olundu

Yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Gelir Temini Projeleri kapsamında Mezarı Şerif ve Lawzjan şehirlerinde süt keçisi dağıtımı yapıldı. Proje ile Mezarı Şerif’te 41 aileye, Lawzjan’da ise 75 aileye 2’şer adet süt keçisi dağıtıldı. Yem ve saman desteği de verildi. Kabil şehrindeki gelir temini projesi çalışmaları kapsamında ise 6 aylık terzilik kursu düzenlendi. Kursa katılan 60 kadına dikiş makinesi verildi.

Kalıcı eserler inşa edildi

Vakfın kalıcı eser çalışmaları çerçevesinde ise, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesinde, 100 öğrenci kapasiteli yetimhane, 150 kişi kapasiteli cami ve 50 kişilik kadın mescidi bulunan, Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.

İHH 2024 yılında ayrıca, Mezarı Şerif’te cami inşa etti. Maidan Shar şehrinde 2000 öğrenci kapasiteli ve 45 sınıflı Jaghato Gazi Muhammed Jan Khan Okulu tadilat projesi ise devam ediyor. Yine 2024 yılında Laghman’da inşasına başlanan Laghman Hakim Khil Köyü Camii’nin inşa çalışmaları da sürüyor.

Ramazan’da 1976 adet gıda kumanyası dağıtıldı

İHH, Afganistan’da Ramazan’da da çalışmalarda bulundu. Kabil, Cevzcan, Logar, Meydan Shar şehirlerinde 1976 adet gıda kumanyası dağıtıldı. Kabil, Cevzcan ve Meydan Shar’da 1305 kişiye iftar yemeği verildi. Khost şehrinde ise, 185 aileye zekat dağıtımları yapıldı.

Kurban Bayramı’nda 6 bin 545 aileye pay dağıtımı

Vakıf, Kurban Bayramı’nda da birçok çalışma gerçekleştirdi. 9 farklı şehirde, 231 adet büyükbaş kurbanlık kesilerek 6 bin 545 aileye pay dağıtıldı.

Yine senenin farklı dönemlerinde Kabil’de 20 adet büyükbaş adak akika kurbanı kesilerek 615 aileye kurban eti ulaştırıldı.

5 bin öğrenciye kırtasiye desteği

İHH tarafından, 2024 yılında AFAD öncülüğünde Afganistan’a gönderilen 9. ve 10. İyilik Trenlerine de ayni yardım desteği verildi.

Gazne şehrinde 5 bin öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı. Setin içerisinde; okul çantası, 2 adet çizgili defter, 1 adet çizim defteri, 4 adet kalem, 1 adet geometri seti, 1 adet boya kalemi seti, 2 adet silgi ve 1 adet kalem tıraş yer aldı.

Kış çalışmaları kapsamında Perwan şehrindeki 110 aileye 300’er kilo kömür dağıtımı ve her aileye 2 adet battaniye yardımı yapılırken, Nuristan ve Gazne şehirlerindeki kış çalışmaları kapsamında da kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye dağıtımlarında bulunuldu. Öte yandan Kabil’de 1433 kişiye kışlık battaniye ve 186 kumanya paketi dağıtıldı.

2024’te 70 su kuyusu açıldı

2024 yılında 15 ülkede su kuyuları inşa eden İHH, Afganistan’da da yıl içerisinde 70 adet su kuyusu açtı. 2024’te yapımına başlanan 20 kuyunun ise inşa çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, İHH’nın yetim sponsorluk sistemi aracılığıyla 2024’te Afganistan’da her ay 5 bin 282 yetim çocuğa düzenli olarak destek ulaştırıldı.

Vakfın Afganistan’daki insani yardım çalışmaları sürüyor.

Destek olmak için

Afganistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANISTAN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL, 4072’ye göndererek ise 130 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANISTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.



Kaynak : PHA