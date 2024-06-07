Ordu merkezli 5 ilde elebaşılığını yurtdışı firarileri Ercan Yılmaz ile Sercan Sayal'ın yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın kısa bir süre önce başlattığı "Kuyu" operasyonlarının üçüncüsü düzenlendi.

Haberin detaylarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu merkezli 5 ilde Elebaşılığını yurdışı firarilerinden Ercan Yılmaz ile Sercan Sayal’ın yaptığı iki ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-3” operasyonları düzenlendiğini belirterek, operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operaysonlar Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara’da düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerin kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1799077233333821483