İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet ile ilgili birim amirlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik toplantısı yaptıklarını duyurdu.

Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarının ana gündem maddeleri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Örgütlü ya da bireysel suç işleyenlerle, masum insanların canlarına kast edenlerle, çocuklarımıza dokunanlarla, terör örgütleri ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceği" mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1832825359563461058