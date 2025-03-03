İBB’ye yönelik yürütülen bu yeni soruşturma, belediye iştiraklerinin ihalelerinin incelenmesine odaklanıyor. Özellikle Medya A.Ş.'nin ihale süreçlerinde usulsüzlük olup olmadığı araştırılıyor.

Medya A.Ş.'nin İhaleleri Mercek Altında

Halk TV’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta, Medya A.Ş.'nin düzenlediği ihaleleri detaylı bir incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında, belediyenin medya iştirakinden ihale alan 21 şirket hakkında bilgi ve belge talep edildi.

Yetkililer, soruşturmanın ihale süreçlerinin şeffaf olup olmadığı, kamu zararına yol açılıp açılmadığı ve usulsüzlük olup olmadığı yönünde ilerlediğini ifade etti.

Polis Ekiplerinden İBB’ye Baskın

Bugün erken saatlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İBB’ye bağlı Medya A.Ş.'ye giderek operasyon düzenledi. Polis ekipleri, özellikle muhasebe kayıtlarını içeren bilgisayarlara ve çeşitli evraklara el koydu.

Operasyon kapsamında, Medya A.Ş.'de görevli bazı yetkililerin ifadelerinin alınabileceği belirtilirken, savcılığın soruşturmayı genişletebileceği ifade ediliyor.

İBB'den Açıklama Bekleniyor

Soruşturmaya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB yetkililerinin, soruşturmanın seyrine göre detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Öte yandan, belediyeye bağlı iştiraklerde yapılan soruşturmalar son dönemde artış gösterirken, İBB yönetimi bu tür işlemlerin siyasi bir operasyon olduğunu dile getiriyor.

Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve İBB’nin nasıl bir savunma yapacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak : PHA