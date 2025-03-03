Geleneksel Ramazan Kültürünü Yaşatmak ve Dayanışmayı Artırmak İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Belediye yetkilileri, bu yılki Ramazan Çarşısı'nın, hem esnafa destek sağlamak hem de geleneksel Ramazan kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ramazan Çarşısı’nda Neler Var?

Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan çarşıda, hem alışveriş imkanı sunulacak hem de çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler vatandaşlarla buluşturulacak. Çarşıda yer alacak ürünler ve aktiviteler şöyle:

- İftariyelik Gıdalar: Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri olan hurma, zeytin, tatlı çeşitleri ve diğer geleneksel iftariyelikler satışa sunulacak.

- El Emeği Hediyelikler: Bölgedeki esnaflar ve kadın girişimciler tarafından üretilen el işi ürünler, takılar, süs eşyaları ve dekoratif aksesuarlar ziyaretçilerle buluşacak.

- Yöresel Lezzetler: Adıyaman ve çevresine ait yerel yemekler, tatlılar ve doğal ürünler çarşıda yerini alacak.

- Geleneksel Sanatlar ve Kültürel Etkinlikler: Karagöz-Hacivat gösterileri, Ramazan sohbetleri, müzik dinletileri ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek.

- Atölye Çalışmaları: Geleneksel sanatların tanıtılması ve uygulanması için Ebru sanatı, hat sanatı ve taş boyama gibi çeşitli atölyeler kurulacak.

Kahta Belediyesi, Ramazan Çarşısı'nın aileler için hem alışveriş hem de keyifli vakit geçirme noktası olacağını vurguladı.

"Askıda İyilik" ile Paylaşma Kültürü Güçleniyor

Ramazan ayının en önemli değerlerinden biri olan dayanışma ve yardımlaşma, Kahta Belediyesi’nin başlattığı "Askıda İyilik" uygulamasıyla daha da anlam kazanıyor.

Bu uygulama sayesinde hayırsever vatandaşlar, çorba, ekmek, gıda ve kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. Çarşı içinde belirlenen noktalarda, bağış yapmak isteyenler için özel "Askıda İyilik" stantları oluşturulacak. Buradan toplanan yardımlar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kahta Belediyesi yetkilileri, "Ramazan ayının ruhunu en iyi şekilde yaşatabilmek için herkesi dayanışmaya davet ettiklerini" belirtti. Belediye ayrıca, sosyal yardımlaşmayı teşvik etmek amacıyla halkın katılımını artıracak bilgilendirme çalışmaları ve duyurular yapacaklarını duyurdu.

Kahta Belediyesi: "Halkımıza Manevi ve Sosyal Bir Ramazan Sunuyoruz"

Kahta Belediye Başkanı, Ramazan Çarşısı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, birlik olmanın ve manevi huzuru en derin şekilde hissetmenin zamanıdır. Kurduğumuz Ramazan Çarşısı ile hem esnafımızın kazancına katkı sağlamak hem de vatandaşlarımızın Ramazan ayını dolu dolu geçirmelerini amaçlıyoruz. Kültürel etkinliklerimizle de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleneksel Ramazan eğlenceleriyle tanışmalarını sağlayacağız."

Ramazan Çarşısı’na ve "Askıda İyilik" kampanyasına tüm vatandaşları davet eden belediye yetkilileri, Kahta halkının Ramazan ayını manevi bir atmosfer içinde geçirebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kaynak : PHA