AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi sert bir dille eleştirirken, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Başaran'ın eleştirilerine yanıt verdi. İki taraf arasında giderek büyüyen bu gerilim, Adıyaman'daki su krizini siyasi bir tartışma haline getirdi.

"Ziya Başaran’dan Tutdere’ye Sert Eleştiriler"

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi sert bir şekilde eleştirerek, Adıyaman'daki su krizine yönelik görüşlerini paylaştı. Başaran, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin 17 Ağustos 2023 tarihinde TBMM'de yaptığı basın açıklamasındaki iddialarına yanıt verirken, "Sayın Tutdere, biz milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, aç ve açıkta da bırakmadık," ifadelerini kullandı.

Başaran, deprem sonrası hükümetin Adıyaman'da gerçekleştirdiği çalışmaları savunarak, geçici barınma merkezlerinden kalıcı konutlara kadar birçok projeyle depremzedelere destek sağlandığını belirtti. Ancak Başaran, Tutdere'nin Adıyaman'daki su sorununu eleştiren açıklamalarına sert bir şekilde karşı çıkarak, "Sayın Başkan, Adıyaman halkı size yetki verdi. Peki, bu süre zarfında Adıyaman’ın içme suyu ile ilgili ne tür çalışmalar yaptınız? Neden şu anda mahallelerde dönüşümlü su kesintileri yaşanıyor?" diye sordu.

Başaran, Belediye Başkanı Tutdere'yi eleştiriyi bir muhalefet görevi olarak görmek yerine, şehre hizmet etmeye davet etti. Ayrıca, Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın bir muhalefet kürsüsü olmadığını belirterek, Tutdere'yi su yönetimi konusunda başarısızlıkla suçladı.

CHP’den yanıt: "Başaran Kendi Başarısızlıklarını Gizliyor"

CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Başaran'ın eleştirilerine yanıt vererek, AK Parti'nin su yönetimindeki başarısızlıklarını vurguladı. Buluş, Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği günden bu yana su yönetimi konusunda çeşitli projeler geliştirdiğini ve halkın suya daha kolay erişimini sağlamak adına önemli adımlar attığını belirtti. Ancak Buluş'a göre, Başaran'ın eleştirileri somut verilere dayanmaktan ziyade, politik saiklerle yapılıyor.

Buluş, "Başaran, Abdurrahman Tutdere’nin su yönetimiyle ilgili yaptığı çalışmaları küçümsemek yerine, kendi dönemindeki ihmallerin sorumluluğunu üstlenmeliydi" dedi. Buluş ayrıca, Adıyaman'daki su sorunlarının sadece bugünün değil, geçmişte yapılan yanlışların ve ihmallerin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, Başaran'ın su sorunlarının tek sorumlusu olarak Tutdere'yi hedef almasının adil bir yaklaşım olmadığını belirtti.

CHP'li Hüseyin Buluş, Ziya Başaran’ı geçmişteki hatalarından ders çıkarmaya ve su kaynaklarının etkin yönetimi konusunda yapıcı öneriler sunmaya davet etti. Buluş, "Kendi yönetimi altındaki eksiklikleri örtbas etmeye çalışmak yerine, Adıyaman’ın su sorunlarının kalıcı çözümü için el birliğiyle çalışmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA