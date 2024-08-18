

Çalışmayla ilgili bilgi veren Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, belirli aralıklarla düzenlenecek olan etkinliğe dair şu bilgileri verdi:

“Belediyemiz tarafından engelli çocuklarımızın eğitimleri için kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde eğitim gören özel çocuklarımız Kadın ve Gençlik Merkezimizde kuaförlük hizmeti aldı. Merkezde bulunan kuaförlük kursunda eğitim veren Halk Eğitim Merkezi tarafından görevli uzman hoca ve kursiyerlerimizden oluşan 10 kişilik ekip tarafından verilen hizmette çocuklarımızın saç yapımı, boyaması, saç kesimi, tırnak bakımı, makyajı ve güzellik bakımı yapıldı.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenci velileri ise, “Çocuklarımız için unutulmaz bir gün oldu. Onlara engellerini unutturup güzel ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayan belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin sayısının artırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA