CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Madımak Utanç Müzesi Olana Kadar Mücadelemiz Sürecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 61. Ulusal ve 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye’de Alevi toplumunun yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Özel, Madımak Katliamı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelenizi mücadelemiz olarak hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

"Cemevlerine Yapılan Hor Görmeyi Kurumsallaştıran Anlayışa İtiraz Ediyoruz"

Etkinlikte yaptığı konuşmada Özgür Özel, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmasını eleştirerek, bu durumun Alevi toplumuna yapılan bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Özel, "Maalesef, ‘Cemevi cümbüş evi’ diyen, cem ile cümbüşü bir tutan bir anlayışın yönettiği bu ülkede, cümbüşün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti, bu hor görmeyi kurumsallaştıran anlayışa itiraz ediyoruz. Bu haklı itirazlarınızın her zaman yanındayız" dedi.

Özel, Türkiye’de cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmediğini, bu durumun Alevi toplumuna karşı bir ayrımcılık olduğunu belirterek, "Cemevleri Aleviler için ibadethanedir ve bizler için de ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana kadar mücadeleniz bizim mücadelemizdir" ifadelerini kullandı.

"Alevilere Eşit Vatandaşlık Hakları Verilmedi"

Özel, Alevi toplumunun Türkiye’de hala eşit yurttaşlık haklarına sahip olmadığını vurguladı. Türkiye’nin, Anayasa’daki eşitlik ilkesine rağmen uygulamada Alevilere ayrımcılık yaptığını belirten Özel, "Türkiye, vicdanları yaralayan bir ayrımcılıkla Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Uygulama sırasında, kanun yaparken ve kanunları uygularken Alevi vatandaşlarımıza eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir" dedi.

"Aydınlanma Devriminin Işığını Söndürmek İsteyenlere İnat Mücadelemiz Sürecek"

Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerini anımsatan Özel, konuşmasında aydınlanma ve hoşgörü vurgusu yaptı. “Yolculuğumuz, ülkemiz için barışa, adalete, hoşgörüye, güzel ahlaka, erdeme, bilime ve umuda giden bir yolculuğu temsil ediyor. Hacı Bektaş Veli’nin, Abdal Musa’nın, Mevlana’nın, Yunus Emre ve nice eren ve evliyanın öğretileri ile yolumuzu aydınlatıyoruz. Biz doğru durmaya, dost kapısını açık tutmaya devam edeceğiz. Aslan ile ceylanın bir arada yaşayabildiği, bereketin ve hoşgörünün egemen olduğu bir ülkeyi gelecek nesillere miras bırakana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"Madımak Utanç Müzesi Olmalı"

Madımak Katliamı’na da değinen Özel, bu konuda devletin hala bir yüzleşme yaşamadığını ifade etti. "Bu devlet, Madımak utancıyla hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelenizi mücadelemiz olarak hep birlikte sürdüreceğiz" diyerek, bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

"İncinsen de İncinme Sözünü Kendime Rehber Ediniyorum"

Konuşmasının sonunda, Hacı Bektaş Veli’nin “İncinsen de incitme” sözünü hatırlatan Özel, bu öğüdü kendisine rehber edindiğini belirtti. "CHP’nin Genel Başkanı sıfatıyla, düşünce karanlığına ışık tutacağıma, Hacı Bektaş Veli’nin ektiği tohuma su vermenize yoldaş olacağıma, incinsem de incitmeyeceğime, ortak mücadelemizden bir adım geri durmayacağıma söz veriyorum" dedi.

Hacı Bektaş’ın Mirasına Saygısızlık Eleştirisi

Özgür Özel ayrıca, AK Parti’nin alternatif tören düzenlemesine de tepki gösterdi. "İktidar partisinin burada yıllardır sürdürülen bir geleneği yok sayarak, buradaki canların meşru ve resmi siyasi temsilcilerini akıllarınca dışlayarak, 15 Ağustos akşamı apar topar alternatif bir tören tertip etmelerini en başta Hacı Bektaş’ın mirasına yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyor ve kınıyorum" dedi.

Kaynak : PHA