Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Bir test daha başarıyla tamamlandı, açıklama Roketsan'dan geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA UM, test sırasında hedefini tam isabetle vurmayı başardı ve en uzun menzil ile en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Paylaşımda, "Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.