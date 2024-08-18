Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da gerçekleştirildi. Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olarak kırsal kadrolara katılma planları yaptığı, geçmişte BTÖ içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve terörizme finansman sağladığı belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin örgüt adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulunduğu, BTÖ'nün Avrupa yapılanmasında aktif rol oynadığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak : PHA