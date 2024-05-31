Erken saatlerde pazarda yerini alan esnaflar, birbirinden değerli tesbihler ve tesbih malzemeleri sergileyerek ziyaretçileri ağırlıyor.

“Esnafın Yer Sorunu Devam Ediyor”

Tesbih pazarı esnaflarından Ahmet Çitil, esnafların genel sorunları hakkında yaptığı açıklamada, "Tesbih pazarı esnafı olarak belirli bir yerimiz yok. Dışarıdan gelen esnaf arkadaşlarımızı yerimiz olmadığı için ağırlamakta güçlük çekiyoruz. Yer yetersizliğinden dolayı bazen gelmek isteyen arkadaşlarımızı geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Yetkililere haber verdik, geçmiş dönemlerde belediye başkanları ve valilerle görüştük ama bize yer tahsis edilmedi. Her seferinde yer sorununun çözüleceği söylendi, ancak biz esnaflar yine dar alanda kalmaya devam ediyoruz. Yetkililerden bize sahip çıkmalarını ve yer tahsis etmelerini istiyoruz," dedi.

“Tesbih Sanatı ve Ustaları”

Pazarda sadece tesbih satıcıları ve koleksiyoncular değil, aynı zamanda tesbih ustaları da bulunuyor. Ustalar, her bir taneyi özenle işleyerek adeta birer sanat eseri yaratıyor. Emekli polis memuru ve tesbih ustası Ramazan Kaya, tesbih yapımı konusunda şunları söyledi: "Ben Ramazan Kaya, Facebook ve Instagram'da Halimoğlu Ramazan Usta olarak tanınıyorum. Tesbihlerimiz genelde 1940'lardan önce yapılan sıkma ve katalin malzemelerden oluşuyor. Bu malzemeler şu anda dökümü ve yapımı mümkün olmayan, koleksiyon değeri yüksek malzemelerdir. Eski malzemeleri işlerken daha özenli davranıyoruz çünkü bu malzemeler gelecek nesillere kalacak."

“Koleksiyon Değeri Yüksek Tesbihler”

Tesbih ve tesbih kültürünü yaşatmak adına kurulan Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun Adıyaman İl Temsilcisi Veysel Gündem, tesbihler ve malzemeler üzerine yaptığı açıklamada, "Adıyaman özelinde Türkiye’nin her şehrinde tesbih ticareti ile uğraşan esnaf veya koleksiyoner var. Bu, kültürümüzün değer gördüğünü ve yaşadığını gösteriyor. Şu anda elimde Osman Kiraz ustamıza ait gergedan boynuzundan yapılmış ve koleksiyon değeri yüksek bir tesbih var. Bu tesbih, malzeme kalitesi ve ustanın işçiliği dolayısıyla koleksiyoncuların ilgi odağı. Fiyatı 7500-8000 dolar bandında satışa sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

“Adıyaman'ın Ekonomisine Katkı Sağlayacak Bir Pazar”

Pazar yerinde bulunan esnafların ortak sorunu olan yer yetersizliği, çevre illerden gelen esnafları geri çevirmelerine neden oluyor. Esnaflar, yer probleminin çözülmesi halinde Adıyaman ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Kendimize ait bir pazar yeri istiyoruz ve yapacağımız organizasyonların Adıyaman ekonomisine katkı sağlayacağına eminiz," dediler.

Adıyaman'ın tesbih pazarı, hem tarihi hem de sanatı bir arada yaşatan bir kültür mirası olarak dikkat çekiyor. Yetkililerin esnafın yer sorununa çözüm bulması, bu kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Kaynak : PHA