Türk Hava Yolları uçağında taşkınlık çıkarıp "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" diyen Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, şirket tarafından görevden alındı.İSTANBUL (İGFA) - Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı.

Özcan'ın uçak içerisindeki taşkınlığı sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Kabin ekibi ve diğer yolculara sözlü saldırıda bulunması dolayısıyla Özcan, İstanbul'a iniş yapılana kadar kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiş ve inişte de havalimanı polisine teslim edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilgili şahsın kara listeye alındığını duyurdu.

Petlas şirketi ise, Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileyerek, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini duyurdu.