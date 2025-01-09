Hatimoğulları, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’deki gelişmelere yönelik sürdürülen nöbet eylemine katılarak, bölgedeki barış çabalarına dair açıklamalarda bulundu.

“Barışı 21. Yüzyılda Kurmalıyız”

Hatimoğulları, yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda barışın yakalanamadığını, ancak 21. yüzyılda barışın kurucusu olmaları gerektiğini belirtti. Hatimoğulları, “Cumhuriyetin demokratikleşmesi için elimizden gelen her türlü çabanın içerisindeyiz. Barışın Türkiye’de tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı hep beraber sürdüreceğiz. Bundan asla geri adım atmayacağız” diye konuştu.

“Asıl Barışı İstemeyenler, Bu Yazıları Yazdıranlardır”

DEM Parti hakkında yapılan eleştirilere de tepki gösteren Hatimoğulları, “Birileri çıkmış DEM Parti hakkında yazıp çiziyor. ‘DEM Parti barış istemiyor’ diyorlar. Asıl barış istemeyenler, bunları yazıp çizenlerdir. Asıl barış istemeyenler, bu akla bu yazıları yazdıranlardır” ifadelerini kullandı. DEM Parti’nin, barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek bir diyalog ve müzakere partisi olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Kendisini barış mücadelesine adamış DEM Parti’ye ve onun geldiği siyasi parti geleneğine karşı bir hakaret olarak addederiz bunu” şeklinde konuştu.

Suriye’de Barış İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Hatimoğulları, Suriye’de barışın tesis edilmesi için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, “Suriye’de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bütün güçlere buradan seslenmek istiyoruz, bütün uluslararası kamuoyuna buradan seslenmek istiyoruz. Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır” dedi.

“Bizler Barış Demekten Asla Vazgeçmeyeceğiz”

Barışı yaratmak için her türlü çabayı sonuna kadar harcayacaklarını söyleyen Hatimoğulları, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Hatimoğulları, “Devlet ve sistem karışmasa, barış ve huzur içerisinde halklarımızın yaşayabildiği örnek bir coğrafyadır. Biz bu coğrafyamıza olan borcumuzu bilerek burada barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Bizler barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA