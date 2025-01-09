Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı ve burada yaptığı konuşmada hükümete karşı sert mesajlar verdi. Özel, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, "Kırmızı kartı çakın alınlarına, getirin sandığı. Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor" diyerek hükümeti eleştirdi.

"Mersin halkı kararını verdi"

Açılış töreninde, Toroslar Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi, Toroslar Spor Parkı, Tarsus Artos Matematik Evi ve Mezitli Çocuk Kampüsü gibi projelerin açılışlarını yapan CHP Genel Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çalışmalarını övdü. 2019 seçimleri öncesi Mersin'de huzursuzluk ve kaygı hakimken, halkın CHP'ye duyduğu güvenin arttığını vurgulayan Özel, "Mersin'den gelen seçim sonuçları Türkiye rekoru kırdı" dedi.

"Belediyecilikte Mersin örnek alınacak bir şehir"

Özel, Mersin'in belediyecilik anlamında Türkiye'deki diğer şehirlere örnek olacağını belirtti ve kentte yapılan hizmetlerin altını çizdi. "Belediyecilik anlamında bir kente ne yapılabilecekse Mersin'de var" diyen Özel, belediye tarafından yapılan kreşler, sosyal yaşam alanları ve okuma salonlarının önemine değindi.

"Depremzedelere destek olunmadı"

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem sonrası Mersin’in depremzedelere ev sahipliği yapmasına rağmen, iktidarın bu desteğe hiçbir katkı sağlamadığını belirten Özel, "Depremzedeler için yeni tesisler kurmaya çalışan CHP'li belediyelere engel oldular" şeklinde konuştu.

"Mersin'e takoz olmaya devam ediyorlar"

Özel, hükümetin Mersin'e engel olmaya devam ettiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan, hazımsızlığından Mersin’in önüne takoz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın yerel yönetimlere yönelik müdahalelerini eleştiren CHP Genel Başkanı, "Mersin halkı, hizmeti ve gayreti tercih etti" dedi.

"Emeklilere yapılan zam yetersiz"

Mersin'deki narenciye üreticilerine dair değerlendirmeler de yapan Özel, "Limonun fiyatı düştü, dalındaki limonu sahiplenenler yalnızca CHP'li yöneticiler" şeklinde konuştu. Ayrıca emekliye yapılan yüzde 15’lik zammı eleştirerek, düşük maaşların yetersiz olduğunu belirtti. "Bugün Türkiye'de emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşam koşulları giderek daha da zorlaşıyor" dedi.

"Halkın iktidarını kuracağız"

Özel, hükümetin yanlış politikalarını eleştirerek, "Emeklilere, asgari ücretlilere, çiftçilere ve yoksullara bu iktidar kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" dedi. Kırmızı kartın, Türkiye'nin umudu olduğunu ve halkın iktidarının geleceğini belirten CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşları kırmızı kart göstermeye çağırarak, "Bu kart, halkın iktidarının müjdeleyicisidir" dedi.

"Tantuni hesabında da sınıfta kaldılar"

Özel, Mersin’deki tantuni fiyatlarının artışını da örnek vererek, “Tantuni geçen sene 110 lirayken, bu yıl 240 lira oldu. Erdoğan’ın iktidarının halkın alım gücünü nasıl yok ettiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

"Para var, ama tercih yanlış"

Özgür Özel, hükümetin mali kaynakları doğru kullanmadığını ve halkı daha fazla sömürdüğünü belirterek, "Siyasal tercihler zenginlerden yana yapılıyor, halktan yana değil" dedi. Türkiye’nin mevcut ekonomik durumuna dair çözüm önerilerini de dile getiren Özel, bütçedeki fazlalıkların halkın refahı için kullanılmasını savundu.

"Seçimi getirene kadar kırmızı kartı göstereceğiz"

Son olarak, "Geçim yoksa, seçim var" diyen CHP Genel Başkanı, "Bu iktidar gidecek, halkın iktidarı gelecek" diyerek, halkın iktidarını kurma sözü verdi. Konuşmasının sonunda, vatandaşları hükümete karşı mücadeleye davet eden Özel, "Bundan sonra her yerde kırmızı kartı göstererek, bu iktidara son vereceğiz" dedi.

Özel'in konuşmalarının ardından katılımcılar, "Tayyip istifa" sloganları attı.

Kaynak : PHA