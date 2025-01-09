Gazetecilerin Toplum İçin Rolü Vurgulandı

Milletvekili Kurt, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkının en önemli savunucularından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin demokrasinin ve özgürlüğün vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti. Kurt, gazetecilerin, hakikati arayarak ve kamunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak, zorlu şartlarda mesleklerini özveriyle icra ettiklerini söyledi.

“Gazetecilik, doğru, tarafsız ve etik değerlere bağlı bir şekilde yapıldığında toplumların gelişimine katkı sağlayan güçlü bir meslek olup, yerel basının bu süreçteki rolü büyük önem taşımaktadır” diyen Kurt, yerel basının, halkın sesini duyurmak, yerel sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak adına önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Yerel Basının Emekleri ve Önemi

Kurt, yerel basın mensuplarının genellikle kısıtlı imkânlarla büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Yerel gazetecilerin, yaşadıkları bölgelerde halkın nabzını tutarak yerel sorunları gündeme taşıdığını ve yerel yöneticilerle halk arasında köprü görevi gördüğünü belirtti. Bu çabaların sadece bölgesel kalkınmayı değil, ulusal düzeyde de demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Çalışan Gazeteciler Günü’nün Anlamı

10 Ocak’ın, 1961 yılında gazetecilerin haklarını savunmak amacıyla çıkarılan yasadan sonra ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak ilan edildiğini belirten Kurt, bu anlamlı günün, gazetecilerin emeklerinin takdir edilmesi ve daha iyi çalışma şartlarının sağlanması adına farkındalık yaratma fırsatı sunduğunu söyledi.

Kurt, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

“Başta 6 Şubat Asrın Felaketi’nde hayatını kaybeden gazetecilerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum. Kaleminiz daima güçlü, sesiniz her zaman yankı bulsun. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, basın emekçilerinin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.”

Kaynak : PHA