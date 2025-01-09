Gazeteciliğin Zorluklarına Dikkat Çekti

Mesajında gazeteciliğin zorlu ve dinamik bir meslek olduğunu vurgulayan Milletvekili Şan, gazetecilerin, hızla değişen dünya gündeminin yanı sıra coğrafyanın sunduğu zorluklar karşısında görevlerini fedakarca yerine getirdiğini ifade etti.

“Dünyanın en zorlu ve dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik mesleğini icra eden değerli basın mensupları, mesleklerine olan azimleri ve bağlılıklarıyla her daim takdirle karşılanmışlardır” diyen Şan, gazetecilerin bu zorlu görevi yerine getirirken yaşadıkları güçlüklerin kamuoyu tarafından takdir edildiğini belirtti.

Gazetecilerin Toplum İçin Önemi

Milletvekili Şan, gazetecilerin, her konuda doğru, dürüst, objektif ve ilkeli bir şekilde toplumu bilgilendirme sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA