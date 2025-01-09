Görüşmede Gündem Terör ve Suriye

Görüşme sonrası kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ele aldıkları, ayrıca Türkiye’nin "terörsüz Türkiye" hedefi bağlamında atılacak adımların tartışıldığı tahmin ediliyor. Görüşmede ayrıca Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili yeni stratejilerin değerlendirildiği belirtildi.

Erdoğan, Bahçeli’ye Veda Ederken Esprili Bir Yorumda Bulundu

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye veda ederken, Bahçeli'ye "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" diyerek esprili bir yorumda bulundu. Erdoğan’ın ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanına bahçe kapısına kadar eşlik etti. Görüşme sonrası Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden ayrıldı.

2025’in İlk Görüşmesi Gerçekleşti

Bu görüşme, 2025 yılının ilk görüşmesi olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki son görüşme, iki buçuk aylık bir aranın ardından gerçekleştirildi. Görüşme sırasında Bahçeli’nin doğum günü olması nedeniyle, Erdoğan’ın Bahçeli’ye doğum günü tebriklerinde bulunduğu da tahmin ediliyor. Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Kaynak : PHA