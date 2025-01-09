Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı’na seslenerek, kendisine tahsis edilen polis korumalarını geri çekmesini istedi ve şehit analarının dualarının kendisine yeterli olduğunu belirtti.

“Ahlaksızlara Cevap Vermem”

Dervişoğlu, basın toplantısında, tehditler karşısında her ahlaksızlığa cevap vermeyeceğini vurguladı. “Her ahlaksızlığa cevap verirsem, o zaman ahlaksızlığa paye vermiş olurum. Siyasi muhataplarım bellidir. Onlara gerekli cevapları vermek, demokrasinin şahsıma yüklediği bir sorumluluktur,” dedi.

Dervişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben burada, ahlaksızlara cevap vermek için değil, sorumlulukları olanlara sorumluluklarını hatırlatmak için bulunuyorum. Üzerimden 16 saat geçmiş olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’ndan herhangi bir adım atılmamıştır. Peki, nerededirler? Siyasi bir partinin genel başkanına yönelik tehditler karşısında neden sessiz kalmaktadırlar?”

“Can ve Mal Güvenliğimiz, Vatandaşlık Haklarımızdan Kaynaklanıyor”

Dervişoğlu, tehditlerin yalnızca kendisine yönelik olmadığını, anayasal haklarını kullanan tüm vatandaşları hedef aldığını belirtti. "Can ve mal güvenliğimiz, TBMM’deki sıfatlarımızdan değil, vatandaşlık haklarımızdan kaynaklanıyor," diyen Dervişoğlu, devletin bu hakları korumakla yükümlü olduğunu ifade etti.

“Suç işleyenlerin cezasız kalmasına göz yumulması asla kabul edilemez. Bu sessizlik, suçluları cesaretlendiriyor. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum: Bana tahsis edilen koruma polislerini derhal geri çekin. Ben kimseye korkmuyorum. Şehit analarının duaları bana yeter,” dedi.

“İstibdat Rejimine Karşı Duracağız”

Dervişoğlu, MHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin arkasında, Türkiye'nin geleceğini şekillendirme çabalarının bulunduğunu belirtti. "Bizi yıldırmak istiyorlar. Bizi korkutmak istiyorlar. Ama biz hiçbir zaman teslim olmadık, çünkü biz kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyen bir partiyiz," dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin geleceği için demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı:

“İstibdat içerisinde yaşamak istemiyoruz. Hayal ettikleri yeni Türkiye yüz yılı, istibdat içinde bir gelecekse, buna asla geçit vermeyeceğiz. Bu yolculuğumuzu adalet için, hürriyet için sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Devletin Kurumları Yanlış Yolda”

Dervişoğlu, Türkiye'deki devlet kurumlarının, siyasetin ve vatandaşların haklarını savunma konusunda yanlış yolda olduğunu belirterek, “Devletin tüm kurumlarını, bu kötü yolculuktan geri dönmeye davet ediyorum,” diye konuştu. İYİ Parti olarak, cumhuriyetin değerlerini savunarak, demokrasi çağrısını yineledi.

Dervişoğlu’nun açıklamaları, partililer ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satışmış’ın da katılımıyla büyük bir dikkatle dinlendi.

Kaynak : PHA