Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Besni yol ayrımında, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

"Kaza, Gölbaşı İstikametinde Meydana Geldi"

Kazanın, Gölbaşı istikametinden Besni yönüne gitmekte olan Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu’nun kullandığı 27 GG 300 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mahmut Hamurcu ve 2 kadın yolcu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızla Besni Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk Edildi

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın meydana geldiği Gölbaşı-Adıyaman karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak : PHA