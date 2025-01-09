Otogarın Sorunları Masaya Yatırıldı

Başkan Tutdere, ziyaret kapsamında otogar çevresindeki yolları inceleyerek esnafın taleplerini dinledi. Taksici ve otogar esnafıyla görüşen Tutdere, sektörde yaşanan zorlukların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulundu.

“Bugün, Adıyaman’da uzun yıllardır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren otobüs firmalarımız ve taşıma işiyle uğraşan esnafımızla bir araya geldik. Otogar içerisindeki sorunları ve çevre yolların durumunu ele aldık. Halkımıza verdikleri hizmetlerden dolayı tüm taşıma sektörü çalışanlarına teşekkür ediyorum,” dedi.

“Şehrimizin Yaralarını Birlikte Saracağız”

Başkan Tutdere, 6 Şubat deprem felaketinin yarattığı yıkımı hatırlatarak, şehirdeki dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

“Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın her kesimiyle, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarımızla ortak bir dayanışma içindeyiz. Şehrimizin yaralarını birlikte saracağız ve deprem felaketinin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Esnaftan Teşekkür

Ziyaret, otogarın sorunlarının yerinde tespiti ve çözüm yollarının ele alınmasıyla tamamlandı. Başkan Tutdere’nin açıklamaları ve ilgisi, otogar esnafı ve çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaf, bu tür ziyaretlerin sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA