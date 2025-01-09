Afet Acil Destek Odasıyla Öne Çıkıyor

Muhtar evleri, sadece muhtarlık ofisi olarak değil, aynı zamanda afet acil destek odası ve sosyal donatılarla donatılmış kompleks yapılar olarak dikkat çekiyor. Bu odalarda jeneratör, su tahliye pompası, kırıcı ve delici matkaplar, seyyar aydınlatma, yangın söndürme tüpleri, sedye, ilk yardım çantası ve uyku tulumu gibi yaşam destek malzemeleri yer alacak. Olası afet durumlarında mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına hızla cevap vermek amacıyla bu malzemeler hazır bulundurulacak.

Tutdere: “Afetlere Hazırlıklı Olmalıyız”

Mehmet Akif ve Yenimahalle muhtar evlerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, afet acil destek odalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

“6 Şubat depremleri sırasında afet acil destek malzemelerine erişimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını dileriz ancak Adıyaman’ın deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmadan, mahallelerimizde böyle bir altyapı oluşturuyoruz,” dedi.

Projenin Türkiye’de benzeri olmadığını ifade eden Tutdere, mevcut 3 muhtar evine ek olarak Mehmet Akif ve Yenimahalle muhtar evlerinin tamamlanmasıyla sayının 5’e çıkacağını ve tüm mahallelerde bu projeyi hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muhtarlardan Tam Destek

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Abdullah Dağ, projenin mahallelerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu proje, hem mahallemiz hem de afet durumlarında halkımız için çok değerli,” dedi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ise, “Bu proje afet dönemlerinde mahalle halkına büyük destek sağlayacak. Benzer projelerin tüm mahallelerde uygulanmasını temenni ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

33 Mahallede Hedef Büyük

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, projenin hem mahalle muhtarlarının çalışmalarını kolaylaştıracağını hem de afet durumlarına hazırlıklı bir şehir inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tüm mahallelerde bu projeyi hayata geçirmek için çalışmaları aralıksız sürdüren belediye, vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir bir şehirde yaşaması için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA