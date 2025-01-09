İl Başkanı Alsan, milletimizin en önemli ihtiyaçlarından olan haber alma özgürlüğünün çok önemli olduğunu ve gazetecilerin çok önemli ve kutsal bir iş icra ettiğini belirterek mesajına şöyle devam etti:

Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve kamuoyunun sesi olan değerli emekçilerdir. Tarafsız, dürüst ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarımız, her koşulda fedakârca görevlerini yerine getirmektedir.

Bu anlamlı günde, gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Aynı zamanda bu özel günde, yaşanan 6 Şubat depreminde ve görev başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum. Onlar, bilgiye erişimi kesintisiz kılma ve halkı bilgilendirme sorumluluğunu canları pahasına yerine getirerek mesleklerinin onurunu en üst düzeyde temsil etmişlerdir.

Gazetecilerimizin haklarını korumak, mesleklerini güvenle ve özgürce yapmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, basın özgürlüğünü ve gazetecilik mesleğinin etik değerlerini savunmaya kararlıyız.

Tüm gazetecilere meslek yaşamlarında başarılar diliyor, hayatını kaybeden basın emekçilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Saygılarımla,

Kaynak : PHA