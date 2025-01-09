“Basın Özgürlüğünün Gerçek Temsilcileri Deprem Bölgesinde”

Başkan Bilgin, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi deprem bölgelerinde konteynerlerde çalışmaya devam eden gazetecilerin meslek onurunu ve basın özgürlüğünü temsil ettiğini belirtti. Bilgin, “Bu zor koşullarda dahi toplumu bilgilendirmek için çalışan meslektaşlarımıza minnettarız. Onların sesi olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Medya Dayanışma Günü, Birlikte Aşma Kararlılığıdır”

Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün yalnızca bir kutlama olmadığını, meslektaşlar arasındaki dayanışmanın güçlenmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı:

“Medya Dayanışma Günü, sadece bir kutlama değil, bu zorlukları birlikte aşmanın kararlılığıdır. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın yükünü hafifletmek için çalışıyoruz. Onların mücadeleleri, basın özgürlüğü ve meslek onurunun canlı birer örneğidir.”

Meslek Örgütleriyle Ortak Mücadele Vurgusu

Gazeteciler Cemiyeti’nin diğer basın meslek örgütleriyle oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu'nun önemine değinen Bilgin, şu açıklamalarda bulundu:

“Sansür kanunu olarak adlandırdığımız Dezenformasyon Kanunu’na ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan girişimlere karşı Medya Dayanışma Grubu, önemli bir görev üstlenmiştir. Meslek örgütlerinin dayanışması ve ortak sorunlara birlikte çözüm arama kararlılığıyla bu mücadele daha da güçlenecek.”

Meslek Onur Ödülü Şükran Soner’e Takdim Edilecek

Cemiyetin 79. kuruluş yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında 10 Ocak 2025 Cuma günü Ankara’da bir resepsiyon düzenlenecek. Etkinlikte, 2024 Yılı Meslek Onur Ödülü gazeteci Şükran Soner’e takdim edilecek.

Kaynak : PHA