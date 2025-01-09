“Basın, Demokrasinin Temel Taşlarından Biri”

Gazeteciliğin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Tosun, şu ifadelere yer verdi:

“Basın, kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi, toplumun haber alma hakkının korunması ve düşünce özgürlüğünün güçlendirilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Gazeteciler, her türlü zorlu koşulda, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yaparak milletimizin sesi ve vicdanı olmaktadır.”

“Gazetecilik, Küresel Ölçekte Büyük Bir Sorumluluktur”

Tosun, gazetecilerin yalnızca yerel ve ulusal değil, küresel düzeyde de önemli bir sorumluluk taşıdığını belirterek, savaş, kriz ve doğal afet gibi zor koşullarda çalışan gazetecilerin cesaret ve fedakârlıkla insanlığın ortak vicdanına ses olduklarını ifade etti.

“Gazeteciler, Kamuoyu ile Yöneticiler Arasında Köprü Kuruyor”

Gazetecilik mesleğinin toplumsal faydasına dikkat çeken Tosun, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Peygamber Efendimiz (sav), ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.’ buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, gazetecilik mesleğinin topluma ve insanlığa hizmet boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. Gazeteciler, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini yansıtarak kamuoyu duyarlılığını artırmakta, halk ile yöneticiler arasında köprü görevi üstlenmektedir. Aynı zamanda, toplumsal gelişim ve kalkınmanın en önemli aktörleri arasında yer almaktadır.”

Gazetecilere Kutlama ve Temenniler

Tosun, mesajını gazetecilere yönelik iyi dileklerle tamamladı:

“Bu vesileyle, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak her şartta doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimizin ve insanlığın sesi olmayı sürdüren tüm gazeteci arkadaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.”

Kaynak : PHA