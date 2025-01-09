Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, tesisin bölgeye olası etkileri konusunda ciddi endişelerini dile getirerek projenin durdurulmasını talep etti.

“Bu Karar Mantığa Sığmaz, Kabul Edilemez”

Muhtar İlik, tesisin mahalle halkının ve muhtarlığın görüşü alınmadan yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İlik, “Daha önce başka bir mahallede yapılması planlanan proje, o mahalledeki vatandaşların tepkisi nedeniyle Alitaşı’na kaydırılmış. Bu karar, ne akla ne de mantığa sığar. Yetkililer, mahalle halkını ve temsilcilerini dikkate almadan böyle bir projeye karar veremez,” dedi.

“Depremle En Çok Yaralanan Mahalleye Yeni Bir Yük”

Muhtar İlik, 6 Şubat depreminde en fazla can kaybının yaşandığı Alitaşı Mahallesi’nin hâlâ pek çok sorunla mücadele ettiğini hatırlatarak şunları ekledi:

“Deprem sonrası mahallemizde diz boyu sorun var. Ancak hiçbir yetkili gelip mahallemizi gezmedi, halkın sıkıntılarını dinlemedi. Böyle bir kararın bu şekilde alınmasını anlamak mümkün değil. Biz şehrimize yapılan hiçbir yatırıma karşı değiliz, aksine destekçisiyiz. Ancak bu tesisin yeri kesinlikle yanlış.”

“Sağlık Sorunları ve Hastalık Riski Artar”

Planlanan tesisin yapılacağı alanın çevresinde konutlar, tarım arazileri ve binlerce vatandaş bulunduğunu vurgulayan İlik, olası sağlık risklerine dikkat çekti:

“Arıtma tesisi yapılırsa bölgede sağlık sorunları baş gösterecek, hastalıklar yayılacak. Mahalle sakinleri olarak tesisin yerinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Yetkililerden konuya duyarlılık göstermelerini bekliyoruz.”

Mahalle Halkından İmza Kampanyası

Mahalle sakinleri, projeye karşı tepkilerini göstermek ve tesisin başka bir bölgeye kaydırılmasını talep etmek amacıyla imza kampanyası başlattı. Kampanya, yetkililere halkın sesini duyurmayı amaçlıyor.

Alitaşı Mahallesi sakinleri ve Muhtar Mustafa İlik, tesisin bölgeye zarar vereceğini ifade ederek, yetkilileri kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyor.

Kaynak : PHA