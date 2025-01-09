Kara, mevcut hibe ve kredi desteklerinin günümüz koşullarında yetersiz kaldığını belirterek, iktidarın depremzedeler için daha kapsamlı ve esnek bir finansman modeli sunması gerektiğini söyledi.

“Bu Tutarlarla Ev Yapmak Mümkün Değil”

Yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lira kredi ve 750 bin lira hibe, iş yerleri için ise 400 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandığını hatırlatan Kara, bu tutarların yetersizliğine dikkat çekerek, “Günümüz koşullarında bu rakamlarla bir ev yapmak mümkün değil,” dedi.

“Her Yere Para Bulan İktidar, Depremzedeye Gelince Tasarruf Diyor”

Hükümetin, işçiye, emekçiye, emekliye ve depremzedelere yönelik desteklerde tasarruf bahanesiyle geri durduğunu savunan Kara, “Her yere para bulan AK Parti iktidarı, depremzedeye gelince tasarruf tedbirlerinden bahsediyor. Bu insanlar zaten büyük acılar yaşamış, onları daha fazla mağdur etmeyin,” diye konuştu.

“Depremzedeler Faizsiz ve Esnek Kredilendirme Bekliyor”

Depremzedelerin, müteahhitlerin insafına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Kara, yapı ruhsatı almış hak sahipleriyle daha uygun şartlarda anlaşmalar yapılmasını önerdi:

“Müteahhitler, depremzedelerden iki-üç milyon lira talep ediyor. Hükümet, bu duruma bir çözüm bulmalı. Depremzedelere faizsiz, kademeli ve esnek bir kredilendirme sistemi sunulmalı. İnsanları müteahhitlerin insafına terk etmeyin.”

“Tasarruf Tedbiri Değil, Çözüm Üretilmeli”

CHP’li Kara, deprem bölgelerinde hâlâ çözüm bekleyen birçok sorun olduğunu ifade ederek, hükümeti daha somut ve çözüm odaklı adımlar atmaya çağırdı. Kara, konuşmasını, “Depremzedeler için destek artırılmalı, bu insanlar yalnız bırakılmamalı,” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA