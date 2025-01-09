“Bu Menfur Olay Hepimizin Ortak Acısıdır”

Basın açıklamasında, hayatını kaybeden Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’a Allah’tan rahmet dilenirken, ailelerine, sevenlerine ve PTT camiasına başsağlığı temenni edildi. Saldırı, yalnızca kamu çalışanlarına değil, kamu hizmetlerinin güvenliği ve toplumun huzuruna yönelik bir tehdit olarak nitelendirildi.

“Güvenlik ve İtibar Göz Ardı Edilmemeli”

Türk Haber-Sen yetkilileri, bu elim olayın kurumların çalışan güvenliğini ihmal edemeyeceğini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek şu taleplerde bulundu:

Çalışan Hakları Korunmalı: CİMER ve benzeri şikayet mekanizmalarında, çalışanlar somut deliller olmadan zan altında bırakılmamalı. Çalışanların savunma hakkı güvence altına alınmalı.

Hukuki Destek Sağlanmalı: Kamu personeline yönelik saldırı, darp ve hakaret olaylarında kurum avukatlarının çalışanların yanında aktif rol alması sağlanmalı.

Güvenlik Önlemleri Artırılmalı: İş yerlerine girişler daha sıkı denetimden geçirilmeli, güvenlik kamera sistemleri ve x-ray cihazları güçlendirilerek, güvenlik görevlisi istihdamı sağlanmalı. Dağıtım merkezlerinin girişlerine gişeler kurulmalı.

Çalışanların Onuru ve Güvenliği Korunmalı: Disiplin süreçlerinde çalışanların haklarını zedeleyecek kararlar yerine adil ve tarafsız bir yaklaşım benimsenmeli. Ayrıca dağıtım personelinin can güvenliği için araçlarda kasa temin edilmesi önerildi.

“Toplum ve Kurumlar El Ele Vermeli”

Açıklamada, yalnızca güvenlik önlemlerinin değil, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinin de güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Türk Haber-Sen, vatandaşların PTT çalışanlarına karşı daha hassas ve saygılı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

“Adaletin Sağlanmasını Talep Ediyoruz”

Türk Haber-Sen, saldırının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve ihmali bulunanların hesap vermesini talep ederek, kamu çalışanlarının hak ve güvenliği için mücadelenin sürdürüleceğini duyurdu.

Son olarak, çalışma arkadaşlarının hatıralarını yaşatma kararlılığı ifade edilirken, Rize’deki görev şehitleri Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt için tüm vatandaşlara Fatiha okuma çağrısında bulunuldu.

Kaynak : PHA