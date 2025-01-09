"Uyuşturucu, Gençlerimizin Hayallerini Karartıyor"

CHP Besni Gençlik Kolları Başkanı Turhan Örs, açıklamasında, ilçede uyuşturucu kullanımının artması ve yaş ortalamasının düşmesinden duydukları endişeyi dile getirerek şunları söyledi:

“Son zamanlarda ilçemizde uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve yaş ortalamasının giderek düşmesi, hepimizin yüreğini sızlatan elim bir gerçek haline gelmiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, uyuşturucunun pençesine düşerek günden güne eriyip, umutları ve hayalleri kararmaktadır.”

"Bu Mücadelede Birlikte Hareket Edelim"

Gençleri bu tehlikeden korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Örs, “Bu mücadelede birlikte hareket ederek uyuşturucunun yol açtığı yıkımı durdurabiliriz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, umut dolu bir geleceğe sahip olmasını sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

STK’lara ve Yetkililere Çağrı: "Sessiz Kalmayın!"

CHP Besni Gençlik Kolları, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede tüm sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Örs, “Biz, CHP Besni Gençlik Kolları olarak bu soruna sessiz kalmayı reddediyoruz. Yetkilileri ve bütün STK’ları, annelerin sessiz çığlıklarını duymaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz” dedi.

Kaynak : PHA