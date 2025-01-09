"Basın, Demokrasinin Olmazsa Olmaz Unsurudur"

Mesajında basının demokrasilerdeki kritik rolüne dikkat çeken Kıymaz, “Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen 212 sayılı yasa, 1962’de çıkarıldığında büyük bir sevinç yaratmış ve çalışan gazeteciler bir dizi hak elde etmiştir. Ancak demokrasinin zaman zaman sekteye uğradığı Türkiye’de basın, hala demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Türk demokrasisinin gelişmesi, fikir ve basın özgürlüğünün gelişimiyle doğrudan ilgilidir” dedi.

"Depremde 35 Gazeteci Hayatını Kaybetti"

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde basın sektörünün de ciddi zarar gördüğünü belirten Kıymaz, “Depremde on üçü Adıyaman’da olmak üzere toplam otuz beş gazeteci meslektaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde yıkımın boyutu çok büyük oldu. Bu durum, gazetecilerin yaşam ve çalışma koşullarını daha da zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

"TOKİ ve Emlak Konut’tan Gazetecilere Özel Destek Verilmeli"

Deprem bölgesindeki gazetecilere destek olunması gerektiğini vurgulayan Kıymaz, şu önerilerde bulundu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşları TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan konutlardan, depremde hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine hak sahibi olarak ev verilmelidir.

Bu düzenleme, mevcut mevzuatın yetersiz kaldığı durumlarda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un inisiyatif almasıyla hayata geçirilebilir.

Deprem bölgesinde görev yapan gazeteciler için özel bir konut desteği planlanmalıdır.

"Gazeteciler, Halkın Sesi ve Hissiyatının Tercümanıdır"

Kıymaz, deprem bölgelerindeki gazetecilerin en ağır koşullarda çalıştıklarını belirterek, “Zor şartlarda halkın sesi ve hislerinin tercümanı olan gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA