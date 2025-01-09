"Depremin Ardından Adıyaman'da Üçüncü Kez Bulunuyoruz"

Ramanlı, açıklamasında, “İki günlük Adıyaman temaslarımız kapsamında, bu depremden sonra üçüncü kez Adıyaman’ımıza geldik. Depremin ikinci yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde yapılan çalışmaları, eksiklikleri ve vatandaşların taleplerini gözlemleme fırsatı bulduk” dedi.

Konteyner Kentte Yaşam Devam Ediyor

Adıyaman'da konteyner kentlerde yaşamaya devam eden vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Ramanlı, "Kırsalda halen yıkıntıların kaldırılmadığı, kalıcı konutlara erişimi olmayan vatandaşlarımız var. Bakraç Mezrası'nda karşılaştığımız ciddi mağduriyet bu durumun somut bir örneği. Bu konuda somut adımlar atılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kentte Toz ve Çamur Halk Sağlığını Tehdit Ediyor"

Adıyaman kent merkezinde yıkımı bekleyen yapılar ve inşaat çalışmaları nedeniyle oluşan tozlanma ve çamura dikkat çeken Ramanlı, “Bu süreçte böylesi manzaralar makul karşılanabilir ancak halk sağlığı açısından temizlik işlerinin daha titiz yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

"Yerel Esnaf ve Müteahhitler Sürece Dahil Edilmeli"

Adıyamanlı iş insanları ve esnafların yeterince desteklenmediğini belirten Ramanlı, malzeme tedariki ve ihalelerde yerel firmaların dışlandığını ifade etti. "Adıyaman dışına bağımlı bir süreç yürütülüyor. Yerel firmaların ve esnafın bu süreçlerden istifade etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

Yerinde Dönüşüm Teşvikleri Güncellenmeli

Ramanlı, yerinde dönüşüm için öngörülen teşviklerin güncellenmesi gerektiğini belirterek, “750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteği alım gücünün düşmesi karşısında yetersiz kalıyor. Bu desteklerin artırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Adıyaman’ın Toparlanma Sürecine Katkı Sağlama Hedefi

HÜDAPAR heyetinin Adıyaman'da gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda hazırlayacakları raporların yerel ve merkezi yönetimlere sunulacağını belirten Ramanlı, “Elde ettiğimiz bulgular, bilgiler ışığında Adıyaman’a katkı sağlamayı ümit ediyoruz” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Tebriği

Basın toplantısını sonlandırırken gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Ramanlı, “Emeğini samimiyetle ortaya koyan gazetecilerimizin çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR heyetinin, vatandaşların taleplerini raporlaştırarak çözüme kavuşturulması için bakanlık nezdinde çalışmalar yürüteceği öğrenildi. Ramanlı’nın ziyaretleri, Adıyaman’daki deprem sonrası toparlanma sürecine dikkat çekmesi ve bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik önerileriyle gündemde yer aldı.

Kaynak : PHA