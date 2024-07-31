Haniye'nin kaldığı konut hava saldırısına hedef oldu.

Saldırıda Bir Koruması da Hayatını Kaybetti

Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybettiği doğrulandı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırının Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki bir konutta gerçekleştiğini duyurdu.

İsrail'den Sessizlik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden, bakanlara Haniye suikastına dair yorum yapmamaları talimatı verildiği belirtildi. Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne dair haberleri gördüklerini açıkladı ancak detaylı bilgi vermedi. İsrail ordusu da suikast hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Uluslararası Tepkiler

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastını sevinçle karşıladı. Eliyahu, Haniye'nin ölümünün dünyayı daha güzel bir hale getireceğini iddia etti.

Filistin'de Grev ve Protestolar

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Haniye suikastına tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı. Komite, suikastın Filistin halkının direnme iradesini kırmayacağını belirtti.

Hizbullah'tan Başsağlığı Mesajı

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı üzerinden Haniye'nin suikasta uğraması nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İsmail Haniye'nin Hayatı ve Kariyeri

Doğum ve Eğitim

1963: İsmail Haniye, Gazze Şeridi'ndeki El Şati Mülteci Kampı'nda doğdu.

Eğitim: İlköğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen okullarda aldı. Gazze İslam Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı okudu ve üniversite yıllarında Hamas ile tanıştı.

Hamas İçindeki Yükselişi

1980'ler: Filistin davasına genç yaşta dahil olan Haniye, Hamas’ın önde gelen üyelerinden biri oldu.

1987: Birinci İntifada sırasında tutuklandı ve üç yıl hapis yattı.

1992: İsrail ve Lübnan arasındaki tarafsız bölgeye sürgün edildi. Sürgünden sonra Gazze’ye döndü ve 1997'de Hamas’ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin’in ofisinin başına geçti.

Siyasi Kariyeri

2006: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atandı.

2007: El Fetih ile Hamas arasında Gazze’de yaşanan çatışmalar sonucunda görevden alındı. Görevden alınmasını “anayasaya aykırı” olarak nitelendirerek Gazze’yi yönetmeye devam etti.

2017: Halid Meşal’in yerine Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı seçildi. Bu pozisyon, Hamas içerisindeki en yüksek rütbeli pozisyondu.

Uzun Yıllar Sürgünde Yaşadı

2018: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terörist olarak tanımlandıktan sonra Katar'a gitti ve burada sürgünde yaşadı.

Türkiye Ziyaretleri: Haniye, sık sık Türkiye’ye gelen isimlerden biriydi. 2013 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de düzenlediği grup toplantısına katıldı ve son olarak 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da görüştü.

Suikast ve Ölümü

Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu’nun korumasındaki bir konutta kaldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldü. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin ölümünü doğruladı ve olayın soruşturulduğunu belirtti.

Filistin'de Tepkiler

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Haniye’nin suikastına tepki olarak genel grev ve protesto çağrısı yaptı. Komite, Haniye'nin yasının tutulduğu bir dönemde, Filistin halkının direniş iradesinin kırılmayacağını vurguladı.

Ailesi ve Geçmiş Kayıpları

Haniye, 10 Nisan'da İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda üç oğlu ve dört torununu kaybetmişti. Kendisi de birçok kez İsrail'in hedefi oldu. İsmail Haniye’nin ölümü, Filistin siyasetindeki dengeleri ve Hamas’ın gelecekteki liderlik yapısını derinden etkileyebilir. Haniye, Filistin davasına adanmış bir hayatın ardından suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : PHA