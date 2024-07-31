Depremzedelere Ek Kontenjan

6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenen depremzede öğrencilere, üniversite tercihlerinde ek kontenjan açıldı. Bu uygulama, depremzede öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

En Çok Tercih Edilen Bölümler

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yer aldı. Özellikle Tıp Fakültesi, yüksek başarı sıralaması gerektiren ve yoğun ilgi gören bölümler arasında başı çekti.

YKS Sonuçlarının Açıklanması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçları, öğrencilerin gelecek planlarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, tercih sürecinde istedikleri bölümlere yerleşebilmek için yoğun bir araştırma yapmaya başladı.

Üniversite Tercih Dönemi

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi de başladı. Adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacakları üniversiteleri ve bölümleri belirlemek için ÖSYM’nin tercih kılavuzunu incelemeye başladı. Tercih süreci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirmelerinde önemli bir dönemeç olacak.

Depremzede Öğrencilere Sağlanan İmkanlar

Depremzede öğrencilere sağlanan ek kontenjanlar, onların eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bu ek kontenjanlar, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde geçerli olacak şekilde düzenlendi. Ayrıca, depremzede öğrenciler için özel burs ve barınma imkanları da sağlanarak, eğitimlerine destek olunması hedefleniyor.

Eğitim uzmanları, öğrencilere tercih yaparken kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri seçmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, gelecekteki iş imkanları ve kişisel tatmin açısından doğru bölüm seçiminin önemine vurgu yaparak, öğrencilere üniversitelerin sunduğu imkanları ve akademik kadroları da değerlendirmelerini öneriyor.

Öğrencilere Rehberlik Tavsiyeleri

Tek Formül Kurs Merkezi rehber öğretmeni Mahmut Arslan, öğrencilerin tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken konulara değindi. Arslan, “Tercih sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey, 4 yıllık fakülteler yazdıklarında başarı sıralamalarına dikkat etmeleridir. Kendi başarı sıralamaları ile okumak istedikleri üniversitenin başarı sıralamasını karşılaştırmaları gerekiyor. 2 yıllık programlarda ise genel olarak puan türlerine bakmalıyız. TYT ile alım yapan iki yıllık yüksekokullar var, burada da puanlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

“Öğrenciler Sevdiği ve Yeteneklerine Uygun Bölümleri Tercih Etmeli”

Tek Formül Kurs Merkezi'nin kurum müdürü ve kimya öğretmeni Hatice Ocak, yaklaşık 20 yıllık tecrübesiyle öğrencilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Ocak, “Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve sevecekleri bölümlere yönelmelerini öneriyoruz. Bu, 1 ya da 2 yıllık bir iş değildir; yaklaşık olarak 30 yıl boyunca yapacakları bir mesleği temsil edecek. Bu nedenle öncelikle sevdikleri ve becerilerine uygun bölümleri tercih etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Tek Formül Kurs Merkezi, tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, hem kurum içinde hem de Demokrasi Parkı’nda kurulan çadırlarda rehberlik hizmeti veriliyor. Rehber öğretmenlerin desteğiyle öğrencilerin doğru tercih yapmaları amaçlanıyor.

Tercih Süreci

2024 YKS tercih süreci, 25 Temmuz’da başladı ve 2 Ağustos Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, ÖSYM’nin tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, aldıkları puanlara göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacaklar. Uzman öğretmenler, öğrencilerin bu süreçte kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri seçmelerinin önemine vurgu yapıyor.

Ailelere Tavsiyeler

Hatice Ocak, ailelere de önemli tavsiyelerde bulundu. “Aileler, çocuklarının garanti bir meslekte olmasını istiyor. Ancak, çocuklarının yeteneklerini dikkate alarak, onları mutlu edecek bölümleri seçmeleri için teşvik etmeleri gerekiyor” dedi.

2024 YKS tercih süreci, öğrencilere gelecekteki kariyerlerini belirleme fırsatı sunuyor. Tek Formül Kurs Merkezi, bu süreçte öğrencilere rehberlik ederek doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA