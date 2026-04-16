Yaşanan uluslararası hareketlilikler altına yansımaya devam ediyor.Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,827 dolardan işlem görürken,düne göre değişim oranı yüzde 0.75 oldu.
İşte 16 Nisan güncel atın fiyatları...
ALTIN (TL/GR)
6.922,43
22 Ayar Bilezik
6.288,02
Altın (ONS)
4.811,20
Cumhuriyet Altını
44.954,00
Yarım Altın
22.529,00
Çeyrek Altın
11.264,00
Reşat Altını
44.986,47
Ata Altın
45.730,92
Tam Altın
44.345,13
Has Altın
6.887,81
Kaynak : PERRE
