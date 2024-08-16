KOSGEB, Girişimci Destek Programı ile Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırarak girişimcilere kapılarını sonuna kadar açıyor. 2024-2028 stratejileri kapsamında KOSGEB, Girişimci Destek Programı’nın üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkararak, son üç yıl içinde kurulmuş ya da yeni kurulacak olan işletmelere uluslararası pazarlarda sürdürülebilir başarı için büyük bir fırsat sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - KOBİ'lerin hızla değişen ekonomi ve finans dünyasında, sürdürülebilir büyüme stratejilerini güçlendirmesi, devlet teşvikleri ve ihracat danışmanlığı ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırması büyük önem taşıyor.

İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Bilgi Hizmetleri ve Bilimsel Araştırma sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, destekten yararlanarak global pazarlarda yer edinme fırsatı kazanıyor.

KOSGEB, BAŞVURULARI 1 AĞUSTOS’TA BAŞLADI!

İhracat danışmanlığı hizmeti sunan Malogra Danışmanlık Kurucusu Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç KOSGEB destekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnanç: “Kosgeb’in uzun yıllardır verdiği girişimcilik desteği bu sene hem tutar olarak artırıldı hem de uygulamasında bazı değişikliklere gidildi. İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Bilgi Hizmetleri ve Bilimsel Araştırma gibi sektörler hizmet veren firmalar için özellikle önem arz eden bir hale geldi. Destek tutarı üst limiti 2.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu tutarın 1.500.000 TL’lik kısmı makine, teçhizat, kalıp, yazılım, donanım, personel ve hizmet alımı giderleri için verilirken, kalan kısım son bir yıl içinde kurulmuş firmalar için kuruluş desteği şeklinde sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave ediliyor. İşini kurmak, geliştirmek, modernize etmek, kapasite artırmak ve faizsiz finansman araçlarına ulaşmak isteyen firmalar için çok önemli bir fırsat. Bu destek için başvuruların son tarihi 30 Ağustos. Hala fırsat varken başvuru şartlarını sağlayan ancak başvuru yapmamış girişimlerin hızlıca aksiyon almalarını öneririm.” ifadelerine yer verdi.