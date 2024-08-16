Kurslarda öğrencilerin sıkılmadan derse devam etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Kahta İlçe Müftülüğü tarafından 24 caminin katıldığı bir futbol turnuvası organize edildi.

Final Maçı ve Katılımcılar

Turnuvanın final maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Bilali Habeş Camii ile Hoca Osman Camii arasında gerçekleşen final maçına Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Erşahin ve Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çiçek de katıldı.

Kazananlar ve Ödül Töreni

Final karşılaşmasında Bilali Habeş Camii, Hoca Osman Camii'ni mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, turnuvaya katılan tüm takımları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Ayrıca, turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan Manevi Danışman Mustafa Çolak’a ve maddi destek sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Turnuva sonunda, şampiyon olan Bilali Habeş Camii'ne kupa, ikinci olan Hoca Osman Camii öğrencilerine ise madalya takdim edildi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ve dini eğitim sürecini daha eğlenceli hale getirdiği vurgulandı.

Kaynak : PHA