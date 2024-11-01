Açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığına tanıdığı yetki doğrultusunda, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar sonucu kesinleşen vergi ve ceza borçlarının açıklanabileceği hatırlatıldı.

"5 Milyon TL ve Üzeri Borç Kriteri"

2024 yılına ilişkin açıklama şartlarının 564 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendiği belirtilirken, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla ödenmemiş ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezaların listede yer aldığı aktarıldı.

"Mükellef Sayıları ve Toplam Borç Miktarları"

Kesinleşmiş Borçlar: Kesinleşen tarhiyatlar listesinde 2.464 mükellef yer aldı. Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2.045’i tüzel kişi olup toplam borç miktarı 53,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Vadesi Geçmiş Borçlar: Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi borçlarının yer aldığı listede ise 32.806 mükellef bulunuyor. Bu listede 7.948 gerçek kişi ve 28.858 tüzel kişi yer alırken, toplam borç miktarı ise 914,9 milyar TL olarak açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurduğu borç listesi, borçların miktarı ve kapsamı bakımından dikkat çekerken, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler üzerindeki yaptırımların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA