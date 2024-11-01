Etkinlik, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü Şambayat Kanyonu’nda gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin doğayla iç içe vakit geçireceği etkinliğe basın mensupları da davet edildi.
"Etkinlik Programı"
Tarih: 2 Kasım 2024, Cumartesi
Saat: 10.00
Toplanma Yeri: Şambayat Atatürk İlkokulu Bahçesi
Etkinlik Yeri: Şambayat Kanyonu
"Program Akışı"
10.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu Bahçesinde buluşma ve yola çıkış
10.45 – Mola
11.30 – Şambayat Kanyonu’ndan dönüş
12.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu'nda kahvaltı ve vedalaşma
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Öğretmenler Günü’nü doğayla iç içe kutlamak amacıyla planlanan bu etkinliğin, öğretmenler için keyifli ve unutulmaz bir gün olmasını hedeflediklerini belirtti.
Kaynak : PHA