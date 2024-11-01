Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Öğretmenler Günü’nü doğayla iç içe kutlamak amacıyla planlanan bu etkinliğin, öğretmenler için keyifli ve unutulmaz bir gün olmasını hedeflediklerini belirtti.

12.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu'nda kahvaltı ve vedalaşma

10.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu Bahçesinde buluşma ve yola çıkış

Etkinlik, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü Şambayat Kanyonu’nda gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin doğayla iç içe vakit geçireceği etkinliğe basın mensupları da davet edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.