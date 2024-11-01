Etkinlik, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü Şambayat Kanyonu’nda gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin doğayla iç içe vakit geçireceği etkinliğe basın mensupları da davet edildi.

"Etkinlik Programı"

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Tarih: 2 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 10.00

Toplanma Yeri: Şambayat Atatürk İlkokulu Bahçesi

Etkinlik Yeri: Şambayat Kanyonu

"Program Akışı"

10.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu Bahçesinde buluşma ve yola çıkış

10.45 – Mola

11.30 – Şambayat Kanyonu’ndan dönüş

12.00 – Şambayat Atatürk İlkokulu'nda kahvaltı ve vedalaşma

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Öğretmenler Günü’nü doğayla iç içe kutlamak amacıyla planlanan bu etkinliğin, öğretmenler için keyifli ve unutulmaz bir gün olmasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss