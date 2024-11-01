Çocukların sinemanın büyülü evrenine adım atmaları için eğlenceli ve etkileşimli programlar sunulan festivalde, 5 gün boyunca film gösterimleri, atölyeler ve kukla tiyatrosu oyunları gerçekleşecek. Minik sinemaseverler, sinemayla ilgili eğlenceli etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçirecek hem de sinema hakkında yeni bilgiler edinecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 2-6 Kasım tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Antalya Migros AVM Paribu Cineverse’te gerçekleştirilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl farklı şehirlerde düzenlenen festivalde,minik sinemaseverler film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla kültür ve sanatla bir araya gelecek.

Çocukların sinemanın büyülü evrenine adım atmaları için eğlenceli ve etkileşimli programlar sunulan festivalde, 5 gün boyunca film gösterimleri, atölyeler ve kukla tiyatrosu oyunları gerçekleşecek. Minik sinemaseverler, sinemayla ilgili eğlenceli etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçirecek hem de sinema hakkında yeni bilgiler edinecek.

ANTALYALI ÇOCUKLAR FESTİVAL KAPSAMINDA EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ ATÖLYELER İLE BULUŞACAK

Antalya’da gerçekleşecek festival kapsamında oyunculuk, yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama, ritimli yaratıcı drama ve çocuklar için bilinçli nefes atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca festivalde “Duyguların Renkli Dünyası: Hislerimizi Canlandırıyoruz” ve “Pandomim ile Bir Çeşit Hayat” etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinlikler ile çocukların sanatla iç içe olmaları hedeflenirken ayrıca miniklerin sinemanın tüm alanlarına dair bilgi sahibi olmaları da hedefleniyor.

EĞLENCELİ FİLMLER MİNİKLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK

Festivalde; “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Kardeş Takımı”, “Ejderham ve Ben, “Cesur İtfayeci”, “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” ve “Benim Uçan Dev Maceram” filmlerinin gösterimleri yapılacak. Ayrıca festival kapsamında Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu da sahnelenecek.